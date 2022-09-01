Высадка украинского десанта возле Запорожской АЭС с целью её захвата была спланирована британцами и преследовала цель – взять под контроль станцию к моменту прибытия на неё миссии МАГАТЭ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, как развивалась ситуация и чем она завершилась, рассказал российский военный корреспондент Александр Коц.

«Что на самом деле произошло сегодня в Энергодаре и на подступах к ЗАЭС. Никогда такого не было – и вот опять. Украина нарушила договоренности. Невероятно. Вместо соблюдения режима тишины в интересах делегации МАГАТЭ, которая вознамерилась посетить Запорожскую атомную электростанцию, решили ее, АЭС, атаковать. Разумеется, Киев сегодня не заинтересован в том, чтобы на территории АЭС присутствовали иностранные специалисты, способные зафиксировать, кто ведет обстрелы вблизи и непосредственно по самой станции.

Не случайно российская сторона настояла на том, чтобы в миссию вышли эксперты-баллистики, способные отличить «обстреляли сами себя» от террористических ударов с той стороны Днепра (что пока под контролем Киева). Выход один – контролировать работу МАГАТЭ ровно в тех рамках, которые выгодны Украине, захватив станцию. А лучше – и вовсе сорвать ее визит на АЭС», – отметил военкор.

«Первые 60 диверсантов на рассвете высадились на семи скоростных моторных лодках к северо-востоку от электростанции. И под прикрытием артиллерии, которая с той стороны Днепра обрушила огонь на Энергодар, ринулась на штурм объекта. В эти же минуты из Никополя (подконтрольный Киеву) вышли две баржи с основными силами противника и боекомплектом, которые должны были подойти к ЗАЭС аккурат к захвату станции. Разумеется, в сложившихся условиях Россия вряд ли развернула бы масштабные боевые действия на территории атомной электростанции на глазах у миссии МАГАТЭ.

Но что-то пошло не так. Штурмовики были блокированы и по большей части уничтожены. В их разгроме участвовали и подразделения Минобороны, и отряды Росгвардии, и авиация, и артиллерия. Рискну предположить, что передвижения диверсантов отслеживались с самого начала и их пропустили ровно до того места, где группу удобнее всего было ликвидировать.

Две баржи с основными силами покоятся на дне Днепра. Минобороны России заверило, что, несмотря на провокации Киева, контролирует ситуацию на АЭС и готово обеспечить безопасность экспертам МАГАТЭ. Да и сама миссия выявила желание продолжить свой путь в Энергодар. Спецоперация, которая, как поговаривают, готовилась при активном участии британской разведки Ми-6, провалилась.

Как сказали бы российские десантники, совершившие в феврале беспрецедентную высадку на аэродроме Гостомель под Киевом, «учитесь военному делу настоящим образом». Памятники автору этого изречения, впрочем, на Украине давно декоммунизированы», – написал Коц у себя в телеграм-канале.

Симферополь, Валентин Карамазов

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