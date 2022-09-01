Несмотря на усиливающееся давление со стороны руководства западных стран, в Крыму продолжают работать иностранные инвесторы. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

«На данный момент в республике работает более 950 организаций с иностранным участием. За прошлый год объем прямых иностранных инвестиций составил 18 млн долларов. Это на 64% превышает показатель 2020 года, – сообщил он в интервью «Известиям». – Называть конкретные иностранные компании, которые работают на полуострове, мы по понятным причинам не можем».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», растет и экспортная составляющая. По итогам прошлого года за границу вывезено продукции на суму около 45 млн долларов.

Основу экспорта составляют продовольственные товары и сырье для их производства. На втором месте – продукция химической отрасли, на третьем – машиностроения.

В число основных торговых партнеров Крыма входят Белоруссия, Китай, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Армения.

По мнению Аксенова, в текущем году ситуация существенно не изменится.

Симферополь, Олег Яковенко

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