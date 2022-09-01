Лукашенко пропел оду Лаврентию Берия

Россия, а вместе с ней и Белоруссия, существуют благодаря, в том числе, советскому государственному и партийному деятелю, генеральному комиссару государственной безопасности СССР Лаврентию Берия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом во время открытого урока на тему «Историческая память – дорога в будущее!» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, именно деятельность Берии в качестве главы советской ядерной программы позволила создать оружие сдерживания, которое сейчас спасает Россию и Белоруссию.

«Возьмите личность в истории. Лаврентий Берия. Ну враг народа, такой-сякой и прочее! А оценивая из сегодняшнего дня, получая некоторую другую информацию, ну, может, он и плохой человек был, но мы сегодня существуем, и еще крестовый поход оттуда не начался через Беларусь дальше не восток, еще и потому, что этот Берия – был. Который возглавил процесс создания ядерного оружия. Оружия, которое я вообще не приемлю, ненавижу, но которое, к нашему счастью, у нас, России и, соответственно, Беларуси есть и которое – оружие сдерживания. Они давно бы нас уже перемололи и растоптали, если бы не боялись ответа – ядерного оружия. А это Сталин и Берия!», – подчеркнул Лукашенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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