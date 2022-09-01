«Тогда, ребята, готовьтесь» – Лукашенко рассказал, когда Белоруссия вступит в войну

Белоруссия начнёт воевать в одном случае – когда её «национальная безопасность будет под угрозой».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом во время открытого урока на тему «Историческая память – дорога в будущее!» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

При этом он призвал белорусов быть готовыми к такому сценарию.

«Я не хочу, чтобы вы воевали. Мы будем воевать (вместе с вами я как главнокомандующий), только в одном случае, если наша национальная безопасность будет поставлена под угрозу. А это тогда, когда мы будем подвергнуты нападению со стороны других государств. Всё. Тогда, ребята, готовьтесь все. Я впереди, вы за мной», – сказал белорусский президент.

Симферополь, Валентин Карамазов

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