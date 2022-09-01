«В ближайшее время» – президент Белоруссии заявил о скорой «развязке» на Украине

Конфликт на Украине близится к своей «развязке».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом во время открытого урока на тему «Историческая память – дорога в будущее!» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, к драматическим событиям во внутренней ситуации на Украине приведёт острый конфликт между главнокомандующим Валерием Залужным, который пытается сберечь войска, и президентом Зеленским, требующим от военных наступать во что бы то ни стало.

«Украину делят, там конфликт зреет между президентом и военными, только они, военные, могут рукой ударить и сказать: давайте договариваться или Украину сотрут с лица земли. В ближайшее время развязка будет», – прогнозирует белорусский лидер.

Симферополь, Валентин Карамазов

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