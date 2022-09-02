Число заболевших коронавирусом в Севастополе превысило 17 процентов

Число заболевших коронавирусом в Севастополе превысило 90 тысяч. Это более 17% от общей численности населения города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение августа заболеваемость в Севастополе выросла почти в 7 раз: если в июле было выявлено всего 647 инфицированных, то в минувшем месяце – 4 тысячи 253. Число летальных исходов осталось неизменным – 16 в месяц.

В первый день сентября в городе выявлено 142 вновь заболевших. От инфекции умер 1 человек.

Всего с начала эпидемии зафиксировано 90 тысяч 89 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 421 севастополец.

Севастополь, Лиана Макоба

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