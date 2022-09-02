У жителей Севастополя есть 3 месяца, чтобы заплатить новый налог

У жителей Севастополя есть 3 месяца, чтобы заплатить новый для них налог – на имущество физических лиц. Налогом облагаются комнаты, квартиры, жилые дома, гаражи, машино-места, единые недвижимые комплексы, иные здания, строения, сооружения и помещения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымчане платят этот налог с 2020 года. В Севастополе он начисляется впервые. Налоговые уведомления начнут приходить горожанам в середине сентября.

Сумма, начисленная к уплате, зависит от кадастровой стоимости объекта, налоговой ставки, размера доли, находящейся в собственности у владельца, срока владения, размеров налоговых вычетов и льгот. Поскольку налог вводится впервые, то к нему применен понижающий коэффициент 0,2. В 2023 году будет действовать коэффициент 0,4, в 2024 – 0,6. С 2025 года севастопольцам придется платить за свою недвижимость по полной ставке.

Согласно информации налоговых органов, общая сумма налога на имущество физических лиц, начисленная по итогам 2021 года, превышает 360 млн рублей. Эти деньги должны поступить в городской бюджет.

Севастополь, Олег Яковенко

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