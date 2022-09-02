В Крыму и Севастополе не торопятся раскошеливаться на охрану природы

Крым и Севастополь вошли в число регионов ЮФО с минимальным ростом расходов на охрану природы. Похвастаться инвестициями в рациональное использование природных ресурсов полуостров тоже не может.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг регионов по динамике расходов на охрану природы составили аналитики ФинЭкспертизы на основе данных Росстата.

В Южном Федеральном округе во всех субъектах, кроме Волгоградской области, по итогам 2021 года отмечен рост этого показателя. Но если в в Краснодарском крае расходы на охрану природы выросли почти на 78%, а в Калыкии – на 43,5%, то в Севастополе – всего на 6,3%, в Крыму – на 5,7%.

При этом, отмечает telegram-канал «Территория Крым», оба субъекта вошли в список регионов с нулевыми инвестициями в основной капитал, направленными на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»