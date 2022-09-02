Крым и Севастополь оказались в хвосте российских регионов по уровню зарплат

Крым и Севастополь оказались внизу рейтинга регионов России по уровню зарплат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследование проводили аналитики РИА «Рейтинг» на основе официальных данных. Оказалось, что сегодня похвастаться зарплатой выше, чем средняя по стране, могут только 31% российских работников. Лидером по этому показателю является Ямало-Ненецкий автономный округ, где почти 72% работников имеют зарплату выше среднероссийской. На втором и третьем месте – Чукотка и Ненецкий автономный округ с долей 60% и 58,5% соответственно.

Крым оказался на 62 месте: доля работников с зарплатой выше средней по стране составляет 16,1%, а более двух средних получают всего 2,5%. Севастополь и вовсе разместился на 72 месте: число получающих больше среднероссийского показателя не дотягивает до 15%. Правда, зарплатой выше двух средних могут похвастаться 3% работающих горожан.

Симферополь, Лиана Макоба

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