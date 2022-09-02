«Москвичи достали»: не всех туристов Крым встретил радушно

Крымская турсфера не учится на собственных ошибках и продолжает жить по принципу «одним не понравилось – приедут другие». Такой вывод можно сделать из комментариев туристов, побывавших минувшим летом на полуострове.

Как уже сообщал «Новый День», в текущем году 83% отдыхающих приехали в Крым на автомобилях или автобусами. Практически все они подбирали жилье самостоятельно, а не с помощью турфирм.

Один из них забронировал отель за полтора месяца до поездки, причем специально выбирал место, куда пускают с животными. Ехать решили на поезде. И прямо в день выезда хозяева отеля прислали ему смс: бронь отменена. «Без объяснения причин. Звоню по указанному в профиле номеру, и мне отвечают, что условия неожиданно изменились, – цитирует туриста «МК». – Теперь, мол, с собакой к ним нельзя. Я так понял, что в мае-июне, когда никто в Крым ехать не хотел, они были готовы взять любого клиента, а когда туристы снова повалили, тут же «переобулись». Хорошо хоть, что задаток я не внес».

Отметим, что изменить условия или цену – в Крыму обычное дело, даже если клиент внес задаток, а уж без задатка вообще никто ничего не гарантирует.

Всю дорогу мужчина занимался поиском нового жилья и с огромным трудом забронировал квартиру в Алуште. Но прожила в ней семья меньше недели: у его сына на ногах появились странные волдыри. Сначала думали, что это комары. Но оказалось – блохи. Взрослых они не кусали, а ребенка и собачку прямо атаковали. Пришлось срочно перебираться в другое жилье – за те же деньги, но без кондиционера и остаток отдыха лечить ребенка и выводить блох у питомца. «Никогда не думал, что в Крыму такой «сервис». Уж лучше Греция, пусть с тремя пересадками и за астрономические деньги!» – резюмирует мужчина.

Еще одна туристка, предпочитающая Севастополь и часто туда приезжающая, неожиданно столкнулась в любимом городе с недоброжелательным отношением: «Я очень люблю этот город, уже не первый раз сюда приезжаю, но такого не припомню. За две недели мы с мужем несколько раз слышали за своей спиной: «Понаехали», «Эти москвичи достали». Видимо, у меня уж очень заметен московский выговор, – рассказывает женщина. – Нас винят во всем – в том, что цены в магазине выросли, что на пляже мусор, что на дорогах стало больше пробок и аварий (мы приехали на машине), и даже в том, что то и дело ПВО «бабахает». Да радовались бы, что мы вообще приехали – местный туризм поддержали!»

Туристы, отдыхавшие в Ялте, жалуются на то, что их все время пытались обмануть: в кафе обсчитали, на рынке обвесили, в тире обманули, а в магазине – обхамили.

Подобные жалобы можно было бы списать на отдельные инциденты, однако обсуждение летнего сезона в соцсетях показывает, что такие случаи не редкость: некоторые крымчане действительно считают, что туристы виноваты чуть ли не во всех коммунальных неурядицах. И даже попрекают отдыхом: дескать, вы тут расслабляетесь, а мы тут на вас работаем, а вы еще и денег жалеете. На попытки возразить, что многие копили на поездку в Крым целый год, зачастую следует категоричный ответ: мало денег – сидите дома.

Напомним, вопрос о несоответствии крымского сервиса заявленным ценам обсуждается не первый год, но стабильно высокий спрос позволяет многим представителям турсферы не обращать внимания на такие «мелочи».

Впрочем, многие туристы довольны отдыхом в Крыму. Но и их подстерегает опасность: одна туристка, проведя 10 дней в пансионате в Канаке, подхватила коронавирус и в итоге до сих пор не может добраться до дома. Плохо ей стало в дороге. Пришлось остановиться на полпути у знакомых и лечиться у них.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»