Глава Совбеза Украины потребовал от жителей Донбасса убраться из региона

Украинское государство никогда не пойдёт ни на какие компромиссы с населением Донбасса. Если жители не согласны с политикой Киева – то они могут убираться из региона, куда глядят глаза.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Ведущая спросила главу Совбеза, каким путём можно будет найти общий язык с жителями Донбасса остальным украинцам в случае гипотетического «возвращения региона в состав Украины».

«Если кого-то не устраивают те законы и правила, которые действуют на территории нашей страны, мы никого не держим. Мир большой, и если кого-то что-то не устраивает, то они могут спокойно уехать в США или в Германию, а может, и в российские Якутию или Воркуту. Не мы к ним должны подстраиваться, а они к нам. Это фундаментальная вещь», – сказал Данилов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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