Белоруссия готовится захватить приграничные территории Украины – Генштаб ВСУ

Украинское командование заподозрило Белоруссию в том, что она собирается на внутренних военных учениях отрабатывать боевые действия на территории Украины.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с обвинениями в адрес Минска выступил замначальника управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
«8-14 сентября белорусская армия проведёт командно-штабные учения, во время которых военные будут отрабатывать маневренную оборону с переходом в контрнаступление с освобождением территории, временно захваченной противником», – сказал он.
«Хочу отметить, что по замыслу командно-штабного обучения предполагается освобождение части утраченной территории условного государства. Не исключается, что под так называемой утраченной территорией подразумеваются приграничные районы Волынской, Ровенской и Житомирской областей», – добавил военный.
Симферополь, Валентин Карамазов
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