В Крыму не планируют возобновлять ограничительные меры, связанные с ковидом

В Крыму не планируют возобновлять ограничительные меры, связанные с эпидемией коронавируса. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», в течение августа заболеваемость ковидом в РК выросла в 7 раз, а выявляемость инфекции превысила 500 случаев в сутки.

Однако власти республики считают, что для возвращения ограничительных мер нет оснований.

«Более 500 заболевших (в сутки) – рост есть, –признал Аксенов. – Однако, если у нас в предыдущие годы госпитализация доходила где-то 75% от числа обратившихся, то сейчас не больше 25%. В основном лечатся дома амбулаторно. Наблюдения показывают, что заболевание протекает гораздо более легко, чем первый штамм, который был обнаружен в 2020 году. Запретительных мер тотальных не будет точно, рекомендация носить маски существует, обязательной мы эту норму делать не будем.

Симферополь, Лиана Макоба

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