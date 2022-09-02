Росавиация продлила режим ограничений в 11 аэропортах

Росавиация в тридцать второй раз продлила режим ограничения в 11 аэропортах юга и центральной части России.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, режим закрытого неба в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте будет действовать минимум до 03:45 10 сентября.

Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Остальные российские аэропорты работают штатно.

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России действует с начала военной спецоперации на Украине 24 февраля. Изначально запрет вводили до 2 марта, но затем многократно продлевали.

Симферополь, Лиана Макоба

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