Украина ждёт от своего союзника Германии не помощи в поиске устаревших советских танков по всему миру, а поставок современных аналогов хорошо всем известных немецких бронемашин «Леопард».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль накануне визита в ФРГ.

По его словам, пора сменить саму «философию поставок», в том числе и Соединённым Штатам.

«Нам нужно изменение философии поставок вооружений. Под этим я имею в виду: современные боевые танки также должны быть поставлены... Мы ожидаем, что США поставят нам свои танки «Абрамс», а Германия – «Леопард-2». Это те современные танки, которые нужны Украине на поле боя», – потребовал Шмыгаль.

Напомним, ВСУ потеряли огромное количество поставленных из Польши танков Т-72 во время последней попытки «контрнаступления» на херсонском направлении.

Симферополь, Валентин Карамазов

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