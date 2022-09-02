В Крыму ожидается очень крепкий ветер

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, сегодня и в выходные ожидается усиление северо-восточного ветра до 17-22 метров в секунду. По шкале Бофорта такой ветер характеризуется как очень крепкий. Он может ломать сучья деревьев, на море образуются умеренно высокие, длинные волны.

При таких погодных условиях велика вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ и на дорогах.

Крымчанам и туристам рекомендуют не ходить под деревьями, остерегаться слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и линий электропередачи.

Симферополь, Лиана Макоба

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