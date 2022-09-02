Число участников программы туристического кешбэка в Крыму значительно выросло

Число крымских мест размещения, принимающих участие в программе туристического кешбэка, выросло почти на треть. Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если весной свои предложения предоставили 207 отелей и санаториев, то на осеннем этапе – уже 292.

«Туристический кешбэк – одна из самых понятных, прозрачных и адекватных мер поддержки, способствующих развитию и наращиваю оборотов туристического бизнеса, а в Крыму это актуально именно в осенне-зимний период – это сезон оздоровления и лечения, а также в бархатный сезон, который, мы надеемся, порадует нас теплой погодой», – заявили в ведомстве.

Напомним, очередной этап туристического кешбэка в России стартовал очень активно: за первые пять дней программой воспользовались около 100 тысяч человек. Приобретено туров и забронировано гостиниц на общую сумму свыше 2,5 млрд рублей.

Купить тур с 20%-ным кешбеком можно до 10 сентября.

Симферополь, Лиана Макоба

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