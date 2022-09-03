Еврокомиссар по экономике грозит Газпрому «реакцией»

Прекращение поставок газа Россией не застанет ЕС врасплох. А Евросоюз, в свою очередь, предпримет дополнительные санкционные меры против РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони, реагируя на приостановку «Газпромом» поставок по «Северному потоку-1» в связи с поломкой единственной рабочей турбины «Сименс».

«Мы хорошо подготовлены к тому, чтобы противостоять экстремальному применению Россией газового оружия... Мы не боимся решений Путина, мы просим русских соблюдать контракты, но если они этого не сделают, мы готовы реагировать», – угрожает Джентилони.

Напомним, ПАО «Газпром» в пятницу, 2 сентября, заявил, что получил предупреждение Ростехнадзора о неисправности турбины «Северного потока», в связи с чем газопровод полностью остановлен до устранения замечаний.

Позже появились сообщения, что подача газа по трубопроводу частично возобновилась 3 сентября, однако никаких официальных подтверждений этому пока нет.

Симферополь, Валентин Карамазов

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