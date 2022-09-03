Большинство федеральных земель Германии закрыли въезд украинским беженцам

12 из 16 федеральных земель Германии перестали принимать беженцев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщило немецкое издание der Spiegel.

Сообщается, что решение связано с большим количеством искателей убежища из других стран, в первую очередь, из Украины.

«На фоне большого количества беженцев 12 земель в настоящее время активировали блокировку в системе первоначального размещения. Нагрузка на федеральные земли возникает из-за беженцев из Украины и общей миграции», – цитирует издание слова пресс-секретаря Министерства внутренних дел ФРГ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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