Глава Евросовета призвал «немедленно» ограничить цены на российские нефть и газ

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал в течение нескольких дней решить вопрос с введением ограничения цен на российские энергоносители.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», его слова процитировало издание Politico.

«Нельзя терять ни дня. Это не ново; мы не начинаем эти дебаты сегодня. Вот почему в прошлом мы несколько раз приглашали Еврокомиссию внести на стол конкретные предложения, чтобы помочь государствам-членам принять решение», – заявил он.

Напомним, на днях страны «Большой семёрки» приняли решение ввести потолок цен на нефть из России. Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ограничить цены на российский газ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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