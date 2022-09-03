российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 3 сентября 2022, 23:55 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Немецкие праворадикалы возвращаются с украинского фронта в Германию «наводить порядок»

Навоевавшиеся на Украине немецкие неонацисты возвращаются в Германию для участия в назревающих социальных беспорядках.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на МВД Германии сообщает издание RND.

По данным правоохранителей, только за последние пару месяцев с украинских фронтов уже вернулись 26 натренированных головорезов-праворадикалов, готовых возглавить кровавые беспорядки.

«В Германии существует реальная угроза общественной безопасности, если все неонацисты вернутся из Украины с боевым опытом и, возможно, оружием и боеприпасами», – бьёт тревогу депутат Бундестага Мартина Реннер. Она добавила, что количество прибывающих ультраправых гораздо выше официально заявленных.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия,