«Крым без воды не останется» – украинский инженер об ударах ВСУ по шлюзам Каховской ГЭС

Ракетные удары по шлюзам Каховской ГЭС, которые регулируют подачу воды в начальной точке Северо-Крымского канала, не приведут к обезвоживанию Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил заведующий лабораторией геоинформационных систем Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон.

По словам эксперта, вода всё равно дойдёт до Крыма, а там подключатся уже местные насосные станции. Кроме того, дождливый сезон наполнил водохранилища полуострова на многие месяцы вперёд.

«Хоть сама днепровская вода и является определенным трофеем, но по факту, она ничего Крыму не дала. Потому что момент подачи воды в Крым совпал с выпадением большого количества атмосферных осадков, и большая часть водохранилищ была заполнена водой местного происхождения…», – отметил он.

«Действительно, эти насосные станции, если они повреждены – это усложнит проход воды, потому что перекачивают воду на возвышенную территорию, но, тем не менее, вода до Крыма может идти и без этих насосных станций. В принципе, это не изменит кардинально ситуацию с добегом воды из Северо-Крымского канала до Крыма. Будет вопрос по перераспределению воды по самому полуострову, потому что и в Крыму есть насосные станции, которые еще выше поднимают воду, нежели эти. Но вода не сильно использовалась, и это на ситуацию с пресной водой в Крыму не сильно влияет на данный момент», – приводит слова Гапона «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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