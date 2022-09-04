Убегавший за границу украинский призывник заблудился и сам вызвал полицию

22-летний украинец пытался незаконно попасть за границу, избегая мобилизации, но заблудился в Карпатских горах и сам позвонил в полицию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«Он бродил по горам в светлое время суток в поисках линии границы с ЕС, а с наступлением темноты вообще потерял ориентир и был вынужден обратиться за помощью в полицию», – рассказали украинские пограничники.

«Молодому человеку повезло, что был сигнал мобильной сети, и он смог сообщить о случившемся. Он рассказал, что «хотел добраться в Чехию, чтобы там найти работу», – добавили они.

Сообщается, что «безработного» задержали и поместили в пункт временного содержания. Он будет привлечен к ответственности за попытку незаконного пересечения госграницы и уклонения от мобилизации.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»