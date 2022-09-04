Администрация Зеленского грозит новыми диверсиями в Крыму

Служба безопасности Украины совместно с разведкой вооружённых сил готовит новые провокации и диверсии в Крыму.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, информацию о российских военных объектах в Крыму передают украинским спецслужбам киевские агенты на полуострове.

«Президент провел заседание ставки очередное, обещал сюрпризы в своем вечернем обращении. Самое главное: разведка запросила об очень важной вещи, она сказала, что давайте-ка информацию по российским объектам в Крыму. А президент поблагодарил жителей Крыма и Украины за информацию, которую они предоставляют своевременно», – сказал он.

«Это я так, прямо говорить нельзя, но я подвигаю плечом, куда надо думать и чего надо опасаться нашим любимым российским визави, путинским», – приводит слова Арестовича «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

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