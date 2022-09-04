Премьер Бельгии призвал европейцев потерпеть «пять-десять трудных зим»

Европа сможет сделать «рывок на двадцать лет вперёд» в «зелёной» энергетике, если вытерпит пять-десять лет дефицита ископаемого топлива.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

«Нас ждут пять-десять трудных зим, но мы также можем сделать рывок на 20 лет вперёд, отказавшись от ископаемого топлива, несмотря на все трудности», – призвал он.

Напомним, накануне в Чехии и Германии прошли многотысячные митинги с требованием к властям урегулировать энергетические отношения с Россией и перестать поддерживать Украину.

Симферополь, Валентин Карамазов

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