В Крыму резко похолодало: если на прошлой неделе воздух днем прогревался до +33, а то и до +35 градусов, то новая семидневка начнется с максимальной температуры +23.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ночи тоже становятся холоднее – например, грядущей прогнозируется не выше +10. Во второй половине недели потеплеет, но не значительно – максимум до +25. Согласно предварительным прогнозам, выше температура воздуха в сентябре уже не поднимется.

Вместе с тем, в ближайшие 3 дня в центральных и южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в восточных и западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Симферополь, Лиана Макоба

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