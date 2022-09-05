В одном из дворов Севастополя едва не задушили ребенка

В одном из дворов Севастополя неадекват едва не задушил ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 2 сентября во дворе дома №8 по улице Репина. К подросткам 9 – 12 лет на детской площадке подошел пьяный мужчина, начал нецензурно ругаться а потом схватил одного из мальчиков и начал душить, продолжая орать на детей и желать им смерти.

Ребенка отбили прохожие. Но вмешательство других взрослых не остановило пьяного неадеквата – он продолжил оскорблять присутствующих. На крики из дома выбежала мать пострадавшего мальчика, мужчина переключился на нее: сначала угрожал, а потом с силой толкнул женщину. У нее случился сердечный приступ. Соседи вызывали полицию, и мужчина скрылся в своей квартире, но на улицу выбежала его сожительница и тоже начала орать на всех, кто находился во дворе, пишет telegram-канал «Инцидент Крым и Севастополь». Все происходящее зафиксировала камера наружного наблюдения.

Севастопольцы отмечают, что буйная парочка появилась в их доме недавно.

Севастополь, Лиана Макоба

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