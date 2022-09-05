российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 5 сентября 2022, 10:00 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Сумма туристического кешбэка превысила 1 млрд рублей

Более 200 тысяч жителей России воспользовались программой туристического кешбэка за первые 11 дней осеннего этапа. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова

Как передает корреспондент РИА «Новый День», куплено и оплачено туров или забронировано мест в отелях на общую сумму 5,5 млрд рублей. Кешбэк превысил 1 млрд рублей.

Напомним, в рамках осеннего этапа на туристический кешбэк из федерального бюджета выделено 3 млрд рублей. Воспользоваться предложением можно до 10 сентября. Однако, по словам Догузовой, если к 11 сентября выделенная сумма не будет израсходована, срок действия программы могут продлить.

Напомним, лидером среди популярных направлений за первые дни кешбэка стал Сочи. Крым тоже входит в первую десятку, но находится на последних ее строчках.

Москва, Анастасия Палей

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Общество, Россия, Туризм,