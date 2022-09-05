Правительство Крыма тряхнуло резервами: в закромах нашлось немного досок и гвоздей

Совмин Крыма предложил жителям Майского и Азовского свою крышу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что более 4 тысяч объектов пострадало из-за инцидентов в Новофёдоровке, селах Майское и Азовское. По его словам, ущерб после взрывов на военной базе в Новофедоровке и в селах под Джанкоем предварительно оценен в 700 млн рублей.

Напомним, 9 августа на территории военного аэродрома Саки, который находится рядом со ставшим курортным городком Новофедоровка, произошла серия взрывов. По информации Минобороны РФ, на складе сдетонировало несколько авиационных боеприпасов. В результате инцидента были ранены 14 граждан, один человек погиб.

В Новофедоровке пострадало более 500 жилых домов, в основном повреждены окна и остекление балконов. Первоначально гражданский ущерб оценивался в 200 млн руб.

16 августа в селе Майском под Джанкоем на территории военной части взрывались боеприпасы, хранившиеся на складе. Сообщалось о двух пострадавших там и в соседнем Азовском. Более 3 тыс человек были временно эвакуированы. Происшедшее Минобороны РФ назвало украинской диверсией.

2 сентября правительство Крыма опубликовало распоряжение №1329-р «О выпуске материальных ресурсов из резерва Республики Крым». В нем, в частности, поручено министерству ЖКХ РК «осуществить выпуск материальных ресурсов из резерва» республики, а администрации Джанкойского района «обеспечить приём, хранение и целевое использование материальных ресурсов».

Если исходить из озвученных Аксеновым цифр (на долю сел Джанкойского района приходится 500 млн ущерба, возможно, около 2 тысяч повреждений), то приложение к распоряжению, где дается перечень ресурсов, передаваемых для оказания помощи пострадавшему населению, удивляет. Там упомянуты только 1 тыс 37 листов волнового шифера, 157 кг шиферных гвоздей, 19 кубометров разных досок и 80 рулонов рубероида.

Симферополь, Ольга Картошина

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