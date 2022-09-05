В Крыму температура морской воды превысила температуру воздуха

Температура морской воды в Крыму превысила температуру воздуха.

Как уже сообщал «Новый День», на полуострове резко похолодало: на этой неделе столбики термометров не поднимутся выше +25, а сегодня ожидается максимум +23.

Между тем, ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воды у побережья от Феодосии до Евпатории колеблется от + 24 до +27. Самое теплое море в Ялте. При таких показателях туристам нужно быть осторожнее, чтобы не подхватить ротавирус и другие инфекции, возбудители которых стремительно размножаются при температуре воды выше +25.

В Керченском проливе и Азовском море соответственно +23 и +24.

Самое холодное море сегодня в районе пгт Черноморское – всего +18.

Симферополь, Лиана Макоба

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