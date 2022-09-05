Зеленский грозится устроить «шесть Чернобылей» в случае закрытия Запорожской АЭС

Киев не рассматривает контролируемое закрытие Запорожской АЭС как способ предотвращения ядерной аварии на ней.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом в интервью американской телекомпании ABC News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, ЗАЭС обеспечивает энергией два региона Украины, и отключать её в преддверии зимы нельзя. По мнению экспертов, Зеленский, таким образом, посылает сигнал России, что ВСУ возобновят интенсивные обстрелы станции в случае прекращения подачи электроэнергии на украинскую сторону. При этом вину за возможную аварию на АЭС президент Украины заранее возложил на Россию.

«Понимаете, они, русские, заняли нашу атомную станцию, шесть блоков. Крупнейшую в Европе. Это означает шесть Чернобылей... Они используют ядерное оружие, это и есть ядерное оружие», – вещал Зеленский.

Отметим, что передача электроэнергии на Украину периодически останавливается именно из-за повреждения украинскими снарядами обслуживающей станцию инфраструктуры.

Напомним, инспекторы миссии МАГАТЭ планируют обнародовать свою позицию по итогам посещения Запорожской АЭС 6 сентября.

Симферополь, Валентин Карамазов

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