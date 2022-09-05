В Крыму торговали российскими паспортами

Жительница Симферополя решила подзаработать на российском гражданстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Киевской отдел полиции Симферополя одновременно обратились двое мужчин, сообщивших, что некая дама обещала им помочь быстро оформить российское гражданство. За свои услуги она попросила более 100 тысяч рублей. Мужчины деньги заплатили, но российские паспорта так и не получили.

Полиция задержала 29-летнюю крымчанку, которая признала, что предлагала услуги оформления документов на гражданство РФ в кротчайшие сроки за приличную плату.

В отношении нее возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Ушлой дамочке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Симферополь, Олег Яковенко

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