Евросоюз обвинил Россию в нежелании использовать «другие газопроводы»

В Европе не верят, что Россия приостановила поставки газа по «Северному потоку-1» в ЕС по техническим причинам.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

«Если бы причина была технической, то были бы другие возможности поставлять газ – через другие газопроводы. Но этого нет, потому что Россия превратила энергетику в оружие», – сказал он.

Отметим, что «другой газопровод», а именно «Северный поток-2», не используется Россией исключительно из-за позиции Еврокомиссии, представителем которой и является Мамер.

Симферополь, Валентин Карамазов

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