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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 5 сентября 2022, 16:19 мск

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Киевский режим усложнил для жителей Украины выезд на освобождённые территории

С сегодняшнего дня для сотен тысяч украинских граждан начал действовать новый порядок выезда, в частности, из Запорожской области на территорию, которую контролирует армия РФ.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом сообщают в министерстве реинтеграции Украины.

Так, запрещен выезд для грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т, и автобусов, оборудованных сидячими местами в количестве более 22 мест для пассажиров.

Кроме того, требуется специальное разрешение комендатуры, которое действует исключительно в направлении одного Васильевского района. Разрешение на вывоз «гуманитарных грузов» можно получить лишь у главы территориальной общины.

Автоколонны формируются заранее на специальных пунктах и движутся в сопровождении нацполиции без остановок. Также на пунктах пропуска украинским военным разрешено досматривать любой багаж.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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