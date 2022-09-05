«Страшно представить» – украинский политолог предупредил о приостановке западной помощи

Украина ведёт боевые действия и одновременно выживает экономически иключительно благодаря поступлению помощи от Запада. «Страшно представить, что случится», если эта помощь сократится или прекратится вовсе.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Вадим Карасёв.

По его словам, кризис на Западе может оставить Украину в одиночестве.

«Проблема в том, что мы ведем войну благодаря помощи наших западных друзей и партнеров. Они нам предоставляют и военную технику, они предоставляют нам самолеты, финансовую помощь, потому что наша экономика сегодня фактически стоит. Мы видим в аграрном секторе проблемы, видим в энергосекторе проблемы, в металлургии», – отметил он.

«И тут вопрос двойной. Во-первых, насколько долго и будут ли долго помогать нам в поставке техники, финансовых возможностей и так далее, и так далее? Потому что могут быть разные изменения во внутриполитической и социальной жизни этих стран, которые нам сегодня помогают. И во-вторых, что будет с нашей экономикой, когда сегодня функции стратегической глубины и индустриального тыла, в известном лозунге «все для фронта, все для победы» – в большей степени сегодня выполняют именно наши западные партнеры и друзья, их ВПК, запасы оружия и так далее», – приводит слова Карасёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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