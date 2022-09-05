Новый школьный год – новые возможности: в «Артеке» более 3 тысяч детей сели за парты

Более 3 тысяч школьников из разных уголков России начали новый учебный год 1 сентября там, куда мечтают попасть почти все их сверстники – в Международном детском центре «Артек». Смена «Школа возможностей» продлится до 22 сентября. Планируется, что за это время ребята не только обзаведутся новыми знакомствами, но и овладеют эффективными способами получения знаний в рамках образовательного пространства, где ресурсом может стать любой объект ближайшего окружения.

«Наша смена называется «Артек – школа новых возможностей». Я полностью согласна с этим названием, потому что когда ты приезжаешь в «Артек», ты действительно каждый раз учишься чему-то новому, получаешь новый жизненный опыт», – рассказала одна из участниц 10-й смены.

Учеба здесь проходит в две смены: утреннюю и вечернюю. В первом случае занятия проходят с 9:30 до 13:00, а во втором – с 15:00 до 18:30. Встают, кушают и ложатся спать ребята в одно время. Подъем обычно в 7:30 – 8:15, дальше дается полчаса на то, чтобы умыться, почистить зубы и сделать зарядку. В 8:45 артековцев уже ждет вкусный питательный завтрак, который даст сил и зарядит энергией для нового продуктивного дня. На выбор предлагаются холодные закуски, молочная каша, блюдо из яиц, горячий напиток и кисломолочный продукт. Есть можно сколько захочешь.

Всего ребят кормят пять раз в день по системе «шведский стол». Их рацион включает завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин. Профессиональные повара комбината питания строго следят за тем, что попадает детям в тарелки: ничего острого, сильно соленого, никакой свинины, термически необработанной молочной продукции и всяких «вредностей». Всегда в изобилии свежие фрукты и овощи.

В расписании также предусмотрены: посещение пляжа, медицинской комнаты амбулаторными больными, индивидуальные психологические занятия с детьми в детском лагере, общелагерные дела, встречи, отрядные дела и подведение итогов дня на свежем воздухе в конце дня. В 22:30 все дети отправляются спать.

Есть в «Артеке» также постоянный контингент обучающихся – это ребята, проживающие в Крыму. Они принимают активное участие в олимпиадах, научно-исследовательской работе, показывают высокие результаты в учебе высоких результатов и точно так же, как все остальные российские школьники, сдают ОГЭ и ЕГЭ. Таких детей кормят два раза в день, но принцип сохраняется тот же – вся еда должна быть полезной и вкусной.

«В школе «Артека» одновременно обучаются дети со всей России и 320 наших постоянных учеников Большой Ялты и Алушты, в числе которых новый жизненный этап, полный удивительных открытий, начинают 30 самых маленьких артековских школьников. Здесь их ждет много возможностей! …Мы создали уникальную среду, в которой можно черпать знания во всем – в самых современных классах и лабораториях, в скверах и парках, на экскурсиях и творческих занятиях… Образовательным пространством является весь «Артек», где дети учатся жизни, познают себя, заряжаются уверенностью в том, что могут решить любую задачу», – сказал директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко во время поздравления артековцев с Днем знаний 1 сентября.

Гурзуф, служба информации РИА «Новый День»

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