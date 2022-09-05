В Крыму на нудистском пляже избили туристов

В Коктебеле на нудистском пляже избили туристов, возмутивших «аморальностью отдыхающих».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», приезжим не понравилось, что по пляжу бегали голые дети. Они позвонили в полицию и через некоторое время решили проверить, что изменилось. Однако ситуация осталась прежней. Тогда они решили поговорить с администрацией пляжа. «Пришли несколько мужчин, представились администрацией пляжа. У нас завязалась словесная перепалка. Один из них что-то взял со стойки бара и брызнул мне в лицо. Потом посыпались удары со всех сторон», – рассказал пострадавший мужчина. Досталось и его жене: ей тоже брызнули в лицо из баллончика.

Пару госпитализировали с химическими ожогами глаз, кроме того, у мужчины – черепно-мозговая травма с сотрясением и множественные гематомы.

Выйдя из больницы, туристы попытались пообщаться с участковым, на территории которого находится пляж. Встреча не состоялась, так как страж порядка оказался очень занят. «Но по телефону он нам сказал, что виновные не нашлись», – заявила пострадавшая туристка.

Коктебель, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»