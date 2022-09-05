В Крыму маршрутка врезалась в троллейбус, есть пострадавшие

В Ялте маршрутка врезалась в троллейбус.
Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, инцидент произошел на улице Красноармейской. «Газель», двигавшаяся по маршруту №9 «Автовокзал – улица Сеченова», наехала на припаркованный легковой автомобиль после чего «отрикошетила» в троллейбус.
В результате столкновения пострадали 4 пассажира «Газели», в том числе несовершеннолетний, которые были доставлены в больницу.
По факту инцидента начата прокурорская проверка.
Ялта, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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