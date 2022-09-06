Заболеваемость коронавирусом в Крыму пошла на спад: тенденция прослеживается и РК, и в Севастополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму новый рост заболеваемости начался с 21 июня, и к 1 сентября выявляемость достигла 531 случая в сутки. Прока это самый высокий показатель очередной волны эпидемии. А со 2 сентября уровень начал снижаться и за 5 дней упал до 338. Смертельные случаи в течение последних трех дней не фиксировались.

В Севастополе ситуация несколько иная: если в РК показатели, как правило, постепенно растут и постепенно снижаются, то у соседей наблюдаются постоянные «качели»: выявляеомость то резко подскакивает, то резко падает. Например, пока самый большой суточный уровень заболеваемости выявлен 28 августа – 307, 30 августа – уже 36, а 31-го – 220.

Тем не менее, в Севастополе третий день фиксируется снижение: 3 сентября было 267 вновь заболевших, 4-го – 216, 5-го – 88. За 3 дня зарегистрировано 2 летальных исхода.

Говорить об устойчивой тенденции к снижению заболеваемости ковидом ни в Крыму, ни тем более в Севастополе пока не приходится.

Симферополь, Лиана Макоба

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