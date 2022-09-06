В России создали вакцину от ротавируса

В России создали собственную вакцину от ротавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ротавирусная инфекция поражает желудочно-кишечный тракт по типу гастроэнтерита с развитием синдрома дегидратации (обезвоживания). Ротавирусы устойчивы к воздействию факторов окружающей среды, в питьевой воде, открытых водоемах и сточных водах они сохраняют жизнеспособность до нескольких месяцев, на овощах и фруктах – до 30 дней. Чаще всего инфекция передается контактно-бытовым путем – через грязные руки и предметы обихода; водным – при употреблении воды, в которой присутствуют вирусы, и пищевым – например, при употреблении молочных продуктов. Редко возможен воздушно-капельный путь.

В Крыму риск подхватить ротавирус летом достаточно велик – в июле-августе из-за высокой температуры морской воды бактерии, попавшие в море из канализации, начинают стремительно размножаться и заражать все больше людей.

Во многих городах и поселках полуострова очистных сооружений нет вообще, поэтому бытовые стоки попадают в море без очистки. Медики советуют выбирать для купания бухты, отдаленные от населенных пунктах хотя бы на 2 километра. Но о таких бухтах знают, как правило, только местные, туристы плещутся на ближайших к отелю пляжах, даже не подозревая, что в нескольких метрах в море стекает канализация или грязная речушка. Поэтом летом заболеваемость ротавирусом в Крыму возрастает, и вакцинация могла бы стать хорошей защитой как для туристов, так и для крымчан.

Вакцину разработал Ростовский институт микробиологии и паразитологии. Сейчас процесс находится в стадии клинических испытаний.

«На сегодняшний день у нас ротавирус стоит в календаре по эпидпоказаниям. Если есть необходимость, мы прививаем. От ротовируса прививают очень маленьких деток там, где есть риск, – цитируют «Известия» главного санитарного врача России Анну Попову. – Мы надеемся, что в следующем году сможем получить уже готовый препарат».

Кроме того, по словам главы Роспотребнадзора, в ближайшее время будут готовы новые вакцины от оспы и чумы.

Симферополь, Лиана Макоба

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