В Керчи могла произойти утечка конфиденциальных сведений на одном из оборонных предприятий

В Керчи могла произойти утечка конфиденциальных сведений на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Как сообщили РИА «Новый День» в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, в компьютерной системе предприятия обнаружен вирус, способный захватывать персональные пароли и другие данных, что может привести к несанкционированному удаленному доступу в ходе хакерских атак.

Системному администратору, отвечающий за информационную безопасность предприятия, объявлено официальное предостережение.

Керчь, Олег Яковенко

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