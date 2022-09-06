Откуда пошла красота крымская: НБС отмечает юбилей

Никитскому ботаническому саду исполнилось 210 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в июне 1811 года император Александр I подписал указ, согласно которому в «полуденной части Крыма» разрешалось разбить казенный сад с финансированием до 10 тысяч рублей ежегодно. Инициатива устройства сайда исходила от Херсонского военного губернатора, герцога Эммануила де Ришелье. Ее поддержали приближенный к императору граф Воронцов и главный инспектор по шелководству юга России, выдающегося ботаника Биберштейна.

На пост директора Императорского Таврического казенного ботанического сада был назначен известный ученый-натуралист, помощник и ученик Биберштейна Христиан Стевен. По его замыслу садовое учреждение должно было превратиться в обширный рассадник всех полезных и декоративных растений южной Европы для дальнейшего распространения их в Крыму. В сентябре 1812 года в Никите были сделаны первые посадки.

Через три года ботанический сад выпустил свой первый каталог растений, где числилось в реализации 95 сортов яблонь, 58 сортов груш, 6 ягодных и 15 декоративных пород.

Именно отсюда по всему Крыму начали распространяться пальмы и кипарисы, магнолии и кедры, глицинии и ленкоранские акации, олеандры и пинии, начало развиваться виноделие. Кстати, в XIX веке в реестре Сада значились всего две должности: ботаник-садовод и химик-винодел.

Сегодня коллекция НБС состоит из 6 тысячи 265 сортов растений изо всех уголков мира, в штате работают 800 человек.

Кроме того, более ста лет в саду собирается уникальный гербарий. В 1944 году, немцы, отступая из Крыма, увезли гербарий (90 тысяч листов с засушенными растениями) в Германию. Сотрудники сада отправились следом и разыскали коллекцию в одном из вагонов на полустанке под Берлином. Уникальный гербарий в целости вернулся обратно. Сегодня он считается одним из крупнейших в стране и насчитывает более 156 тысяч образцов.

Еще одно достояние НБС – розы. С 2014 года коллекция увеличилась в 4 раза – с 300 до 1200 сортов, которые цветут до 6 раз в году.

В 2022 году НБС открыл представительство в Дамаске, став первым научным учреждением и единственным ботсадом России, имеющим представительство за рубежом.

Ялта, Лиана Макоба

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