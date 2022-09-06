Зеленский вновь причинил дискомфорт Пескову

Не успел на днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустить мирные переговоры Кремля с президентом Украины (если Киев одумается и примет предложения Москвы), как Владимир Зеленский обозвал Россию «страной-террористом».

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», такой эпитет для РФ Зеленский подобрал в своём отчёте по итогам телефонного разговора со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«Начал свой день тёплым и плодотворным разговором с Нэнси Пелоси. Высказал благодарность конгрессу и американскому народу за твёрдую поддержку в борьбе с агрессией РФ. Важно усиливать давление на страну-террориста для достижения мира и приближения нашей общей победы», – написал украинский президент.

Отметим, что Дмитрий Песков неизменно отвечает удовлетворительно на вопросы о возможности прямых переговоров Москвы с Киевом, а после очередного громкого украинского теракта аккуратно замечает, что такие действия Украины «привносят дискомфорт» в переговорный процесс.

Между тем, сегодня войска киевского режима продолжили интенсивный обстрел Запорожской АЭС и городов Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

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