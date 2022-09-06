Die Welt: Шольц отказал Киеву в поставках новых танков Leopard 2

Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил просьбу премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о поставках современных танков Leopard 2.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом сообщает немецкая Welt со ссылкой на собственные источники в правительстве.

Как отмечает издание, у компании Krauss-Maffei Wegmann была предварительная договоренность о поставке на Украину 100 танков Leopard 2A7, включая запчасти и учебные блоки для солдат, на общую сумму 1,55 млрд евро. Первые танки ожидали в Киеве через 36 месяцев после заключения контракта. Однако Шольц сделку не одобрил.

В ответ на запрос Welt в правительстве Шольца дипломатично ответили, что не перестают поддерживать Украину – как в военном, так и в политическом, финансовом и гуманитарном планах.

Вместе с тем, в прессе появились сообщения, что ВСУ использовали на херсонском направлении устаревшие танки «Леопард», поставленные из Испании и Италии.

Симферополь, Валентин Карамазов

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