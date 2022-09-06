В Крыму не должно быть проблем с водой в ближайшие 2 – 3 года

В ближайшие 2 -3 года в Крыму не должно возникнуть никаких проблем с водой. Об этом заявил директор научно-производственной компании по водным технологиям Анатолий Копачевский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общий суммарный объем воды только в водохранилищах, расположенных в руслах рек, к началу осени 2022 года составил 183,02 млн кубометров.

««У нас очень оптимистичные водные запасы. Приток с начала года превысили 147 миллионов кубометров по основным водохранилищам: Аянское, Симферопольское, Партизанское. А всего накоплено более 200 млн по всем водохранилищам, которые мы используем, – сообщил Копечевский. – В среднем наполняемость более 80%. Это не вызывает никаких опасений – объём воды на 100 млн больше, чем в прошлом году на ту же дату».

По оценке Копаческого, сформированных запасов хватит минимум до конца 2023 года. А засухи на полуострове в течение ближайших двух лет не прогнозируется.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»