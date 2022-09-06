Киев объявит обязательную эвакуацию из района Запорожской АЭС

Территорию вокруг Запорожской АЭС киевские власти собираются объявить зоной обязательной эвакуации.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом сообщила вице-премьер украинского кабмина Ирина Верещук.

По её словам, решение должна принять подконтрольная Киеву Запорожская областная военная администрация. Как украинские органы заставят эвакуироваться жителей подконтрольного РФ Энергодара, чиновница не пояснила. По всей видимости, заявление является шантажом населения на фоне нескончаемых обстрелов АЭС со стороны ВСУ.

«Мы ждём решения ОВА, у них есть специальные комиссии. Это касается отдельных районов Харьковской и Запорожской областей. Что касается ЗАЭС – когда решение будет принято, то эвакуация будет», – сказала Верещук.

Ранее она цинично заявила, что «российская сторона отказала в организации гуманитарного коридора на Украину для эвакуации женщин, детей и пожилых людей с территорий вокруг Запорожской АЭС».

Симферополь, Валентин Карамазов

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