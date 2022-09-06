Центр Керчи решили защитить от подростков и вандалов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрация Керчи заключает контракт на охрану ряда общественных территорий. Патрулироваться будут площадь Ленина, Пантеон Славы, сквер Мира и сквер Аленка. С 10 сентября охрана будет круглосуточной.

Заместитель главы администрации Керчи Дмитрий Шеремет сообщил: главная задача охранников будет заключаться в том, чтобы никто «не игрался» с Вечным Огнем, а скейтбордисты не гоняли по пантеону Славы.

Керчь, Олег Яковенко

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