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Вторник, 6 сентября 2022, 16:04 мск

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Центр Керчи решили защитить от подростков

Центр Керчи решили защитить от подростков и вандалов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрация Керчи заключает контракт на охрану ряда общественных территорий. Патрулироваться будут площадь Ленина, Пантеон Славы, сквер Мира и сквер Аленка. С 10 сентября охрана будет круглосуточной.

Заместитель главы администрации Керчи Дмитрий Шеремет сообщил: главная задача охранников будет заключаться в том, чтобы никто «не игрался» с Вечным Огнем, а скейтбордисты не гоняли по пантеону Славы.

Керчь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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