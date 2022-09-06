В Ялте собираются построить большой парк развлечений

В Ялте может появиться большой парк развлечений. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оживить российскую туристическую сферу решили с помощью проектов, имеющих большой мультипликативный эффект. К таким как раз и относятся парки развлечений.

По словам Решетникова, «Остров мечты» в Москве и «Сочи-Парк» «показывают неплохую экономику». Поэтому решено распространить этот опыт на другие регионы.

Сейчас обсуждается два проекта парка развлечений, один из них в Ялте. Предполагается, что за счет реализации проекта вырастет число автотуристов, гостиницы будут загружены, а туристический сезон удлинится.

«Когда мы считали эффективность этого проекта, то исходили из того, что примерно 50% будут туристы, а 50% – местные жители. Из 50% туристов только 30% – это новые туристы, – цитируют Решетникова «Известия». – Мы заложили такие консервативные оценки, и, тем не менее, совокупная эффективность проектов получилась на уровне самых эффективных мероприятий по программе туризма».

Ялта, Лиана Макоба

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