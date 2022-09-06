Артековцы посостязаются в конкурсе «Здоровые рецепты» от «Союзсоцпита» Из 200 участников 10-й смены 170 выиграли отдых в «Артеке» в рамках акции «Здоровое питание школьника»

В международном детском центре «Артек» стартовала 10-я смена «Артек – школа новых возможностей». В рамках смены ребята смогут принять участие в конкурсе «Здоровые рецепты» от Отраслевого союза развития социального питания «Союзсоцпит». Победители попадут на кулинарные мастер-классы с участием профессиональных шеф-поваров.

В 10-й тематической смене примут участие 200 старшеклассников, получивших путевку за победу в акции «Сделаем вместе» партпроекта «Мир возможностей». Из них 170 детей были поощрены отдыхом в одном из лучших федеральных детских центров за активное участие в акции «Здоровое питание школьника». В течение смены артековцев ждут тематические мероприятия. Так, 12 сентября пройдет интерактивный онлайн-урок «Как правильно выбирать продукты». Ребята смогут пообщаться с главным санитарным врачом «Союзсоцпита» Константином Кривошонком. Также шеф-повар Денис Ефремов проведет несколько кулинарных мастер-классов, включая занятие «Завтрак лидера». На 15 сентября запланирована встреча артековцев с заслуженным врачом РФ Геннадием Онищенко и координатором проекта «Мир возможностей» Романом Романовым.

Кроме того, в течение смены ребята смогут подключиться к конкурсу «Здоровые рецепты». Для участия в нем с 6 по 10 сентября артековцам нужно будет рассказать о своем любимом полезном блюде, а также выложить несколько фото или видео из столовой в «Артеке».

Стоит отметить, что в артековских столовых есть, на что посмотреть. Несмотря на привычное название, это не столовые, а настоящие детские рестораны. Кормят участников смен 5 раз в день. На линии раздачи ребятам предлагают разнообразные сбалансированные блюда. Каши, блинчики, сырники на завтрак, супы, салаты и горячие блюда на обед или ужин. На полдник и второй ужин могут подавать свежую выпечку и напитки, в том числе кисломолочные.

Источник: официальный аккаунт «Артека» в соцсетях

Готовят все это разнообразие профессиональные повара профильного комбината. При этом пища должна соответствовать принципам здорового питания. Например, острая, жареная и пересоленная еда не допускается на детские столы. Зато в меню всегда есть овощи, кисломолочная продукция, а также сезонные фрукты и ягоды. Например, в июне ребята лакомились крымской клубникой и черешней.

Источник: официальный аккаунт «Артека» в соцсетях

Кроме того, силами комбината организована так называемая станция анимации, где на глазах посетителей выпекаются блинчики и вафли. В качестве топинга к ним можно взять шоколад из фонтана. Для ребят, которые справляют в «Артеке» свой день рождения, повара пекут большие праздничные пироги. Угощения хватает на весь отряд.

Участники 10-й смены уже выкладывают свои «здоровые рецепты». Победители конкурса примут участие в кулинарных мастер-классах и посостязаются в приготовлении блюд с настоящими шеф-поварами.

Напомним, что акция «Здоровое питание школьника» была организована АНО «Сделаем Вместе» совместно с «Союзсоцпитом» и при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, в рамках федерального партийного проекта «Мир Возможностей». Мероприятие позволило укрепить обратную связь между школьниками, родителями и операторами школьного питания.

Гурзуф, Екатерина Попова

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