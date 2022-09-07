Хуже Крыма только Сочи: туристы оценили отдых в России

Крым занял одно из последних мест в рейтинге лучших мест для туристов. Хуже только Сочи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аналитики сервиса SuperJob опросили посещавших основные курорты России в течение последнего года. Респондентам предложили оценить сильные и слабые стороны главных направлений по четырем критериям: инфраструктуре и сервису, соотношению цены и качества услуг, чистоте общественных мест и отношению к природе, а также по отношению местных жителей к туристам. Максимальная оценка по каждому направлению составляла 5 баллов.

Лидером стала Калининградская область, набравшая 16,5 баллов из 20 возможных: Зеленоградск, Светлогорск и Куршская коса получили высокие оценки по инфраструктуре и сервису, по отношению местных жителей к туристам и по чистоте общественных мест, отмечает РБК.

На втором месте с общим результатом 16 баллов оказался Дагестан: наиболее высоко туристы оценили гостеприимства и соотношение цен и качества.

Замыкает тройку лидеров Золотое кольцо России (15,9 балла): аналитики отмечают, что это направление «выгодно отличается» развитой инфраструктурой и уровнем сервиса.

Далее следуют Ставропольский край, Алтай, Камчатка.

Крым с результатом 14,5 балла на 7 месте, а Сочи и Краснодарский край – на 8-м (14,4 балла). Этим регионам туристы поставили наименьшие оценки за чистоту общественных мест и отношение к природе, а также за отношение местных жителей к отдыхающим.

Аналитики SuperJob считают, что «провал» Крыма и Сочи отчасти можно объяснить заранее завышенными запросами из-за популярности мест, а также большим наплывам туристов, из-за чего вопросы экологии, цен и качества стоят острее.

Симферополь, Лиана Макоба

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